Le centre d’art contemporain de Brest Passerelle présente deux expositions en cet hiver 2025-2026 : "Alpha, Bravo, Charlie" de Sophie Cure et "Cette mer qui nous entoure" par un collectif d'artistes. Il est question de jouer avec les mots dans la première, et de s'interroger sur l'évolution des œuvres d'art dans les environnements et contextes qui les cernent. A découvrir jusqu'au 3 janvier 2026.

Site internet de passerelle

L'exposition "Alpha, Bravo, Charlie" proposée par Sophie Cure est particulièrement ludique. L'artiste y propose des dispositifs pour jouer, avec les mots, la langue, le langage L'artiste est aussi designer graphique et typographe, et donc les lettres sont aussi au centre de son exposition, interactive et mouvante, donc forcément surprenante.

Hoël Duret, Marta Dyachenko, Lena Henke, Ben Saint-Maxent, Wie-Yi T. Lauw, Sophie T. Lvoff sont les artistes réunis dans « Cette Mer qui nous entoure », exposition coproduite en partenariat avec le Kunstverein Friedrichshafen. C'est aussi le titre français d'un essai de la biologiste Rachel Carson, The Sea Around Us (1951) dans lequel elle affirmait : « Un océan doit être une histoire composée de multiples sources et contenant des chapitres entiers dont nous ne pouvons qu’imaginer les détails ».

Dans ce livre, la biologiste américaine mêlait science et poésie pour décrire la vie abondante des différentes couches des océans entre l’obscurité glacée des abysses et la force des marées et des courants. Elle rappelait aussi que l’origine des océans, il y a deux milliards d’années, a échappé à tout regard humain, mais qu’elle demeure à l’origine de notre existence. Pour Carson, la mer est à la fois un processus qui dépasse l’échelle humaine et un espace profondément lié à notre imagination.

C’est dans cet entre-deux, entre invisibilité et imagination, entre immensité des phénomènes naturels et fragilité de nos regards humains, que s’inscrit l’exposition Cette Mer qui nous entoure.

L’exposition explore le dialogue et la transformation : comment les œuvres évoluent-elles lorsqu’elles se confrontent à de nouveaux environnements ? Que deviennent-elles lorsqu’elles sont conçues comme des processus ouverts, capables de grandir, de se modifier et de se réinventer ? L’eau, ici, est à la fois un sujet et une méthode : un milieu

de circulation et de liens, mais aussi d’instabilité, d’érosion et de changement.