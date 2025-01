Depuis 2017,un programme de recherche de l’UBO - CLASMER - est consacré aux classes de mer, inventées en Finistère. On peut en découvrir les résultats par le biais d'une exposition La mer, c'est classe ! à découvrir aux Abords à la faculté Victor Segalen de l’UBO jusqu'au 14 décembre 2023.

Le programme CLASMER : comment éduquer à la mer par les classes transplantées ?

CLASMER est un programme de recherche qui s'intéresse à l'étude des classes de mer comme dispositifs d'éducation depuis 2017. Ce projet a été piloté par Julien Fuchs, professeur en STAPS à l’Université Bretagne Occidentale (UBO) et Emmanuelle Peyvel, maître de conférence en géographie. Leurs recherches mettent en avant la portée éducative des classes de mer et entre autre la sensibilisation à l’écologie littorale. Leur étude met en lumière un sujet peu traité tel que les classes de mer et pourtant natif du Territoire Finistérien .

L’histoire des classes de mer a commencé en Finistère

Les classes de mer naissent dans le Finistère suite à la création (en 1961) d’un réseau des centres nautiques finistériens : l’Union pour le développement des activités nautiques en Finistère (UDNF). Jack Kerhoas est le premier à concrétiser les classes de mer en 1964, dans un premier temps pour rendre les sports nautiques accessibles puis pour faire découvrir la faune et la flore littorale. La première classe de mer fût une véritable réussite qui a donné lieu à de nombreuses autres éditions dans le Finistère en particulier, et qui aujourd’hui encore est considérée comme une sorte de « modèle originel » des classes de mer.

L’exposition « La mer c’est classe »

Pour clôturer ce projet de recherche, les chercheurs on pensé et conçu cette exposition avec l’aide d’étudiantes de l’UBO de Quimper du DesignLab de l’école d’art de Brest (EESAB). Sa construction est avant tout la présentation des travaux de recherche mais les supports pédagogiques sont pensés pour être tout publics. Il y a une douche sonore, un optimiste, des microscopes, un tuto pour faire des nœuds et pleins d’autres activités ludiques pour toutes et tous, si vous voulez en apprendre plus sur les classes de mer c’est à l’espace d’exposition « les Abords » , 20 rue Duquesne à Brest jusqu'au 14 décembre 2023. Vous trouverez toutes les informations et horaires sur le site de l’UBO.