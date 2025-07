Le Musée de l'école rurale en Bretagne de Trégarvan s'intéresse aux représentations animales dans les manuels scolaires, dans l'exposition Plus ou moins bêtes - Les animaux et l'éducation, à découvrir jusqu'au 30 mai 2027.

L'exposition sur le site internet du Musée de l'école rurale de Trégarvan

Depuis le 1er juillet 2025, la nouvelle exposition du Musée de l’école rurale en Bretagne de Trégarvan explore la figure animale dans l'éducation. Il s’agit de l’adaptation d’une exposition déjà présentée en 2016 au Musée national de l’éducation à Rouen.

Enrichie et retravaillée, l’exposition « Plus ou moins bêtes » de Trégarvan se propose comme une expérience immersive et amusante au cours de laquelle petits et grands pourront en apprendre plus sur l’histoire de la place des animaux à l'école. De la fin du 19ᵉ siècle aux années 1970, l’exposition retrace le passage d’une vision utilitariste des animaux au souci de protection de l’environnement à l’école.

Le Musée de l’école rurale en Bretagne présente l’exposition accompagnée d'une médiation participative ; les visiteurs seront invités à tenter de reconnaître des traces et des cris d’animaux, à participer à des jeux éducatifs et à se confronter à des dispositifs interactifs.

De plus, toute une série d’animations et ateliers participatifs seront proposés au musée afin que les enfants puissent ramener un petit souvenir de leur visite.

Jusqu'au 30 mai 2027, venez découvrir l’exposition Plus ou moins bêtes au Musée de l’école rurale en Bretagne de Trégarvan.

Du 6 juillet au 21 septembre, le musée sera ouvert tous les jours sauf le samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30.