Une exposition de photographies d'oiseaux de la mer d'Iroise a lieu à Camaret-sur-Mer les 16 et 17 septembre 2023. L'association Les amis des piafs fondée par Serge Kergoat en est à l'origine.

L'association Les amis des piafs n'a même pas un an et elle organise déjà un premier événement dans sa commune : un salon de la photo animalière les 16 et 17 septembre 2023 salle Saint-Ives à Camaret-sur-Mer. Plus précisément, il s'agit de photographie ornithologique et les oiseaux vedettes seront ceux du littoral et de la mer d'Iroise, la partie de l'Atlantique qui va jusqu'à l'île de Sein et aux îles du Ponant : Ouessant, Molène et son archipel. 11 photographes et 3 enfants de moins de 12 ans présenteront leurs images. Toutes et tous ont la passion de la photo et des oiseaux.

Découvrir des oiseaux méconnus : ceux du large en mer d'Iroise

Pour l'association, c'est l'occasion de faire découvrir l'avifaune souvent méconnue du large de nos côtes. Certes, on croise mouettes et goélands sur nos plages et nos grèves, mais on observe plus rarement les labbes, puffins, océanites, guillemots, Pingouin torda, Fulmar boréal et autre Macareux moine... On les croise peu, à moins d'avoir un bateau ou de monter à bord d'un chalutier comme ont pu le faire Serge Kergoat et ses comparses photographes. Ce sera l'une des actions des amis des piafs, proposer des sorties en mer pour observer les oiseaux du large. Il s'agira aussi de former les adhérentes et adhérents (déjà 70 !) aux bons réflexes à adopter en cas de découverte d'un oiseau blessé. Des balades terrestres et sessions de photo pourront aussi être organisées, à Camaret ou ailleurs.

Connaître ces oiseaux du large pour mieux les protéger

Faire découvrir ces oiseaux participe aussi de leur protection. Certaines espèces sont clairement en danger. La grippe aviaire a frappé et frappe encore, notamment les Fous de Bassan et les sternes. Une directive européenne qui oblige les navires de pêche à ramener toutes leurs captures y compris ce qui ne sera pas consommé, va aussi priver les oiseaux du large d'une partie de leur sources de nourriture.

Salon de photographie animalière Oiseaux de la mer d'Iroise et du littoral, 16 et 17 septembre 2023 de 10h à 18h30 salle Saint-Ives à Camaret-sur-Mer, entrée libre.