C'est la deuxième édition du salon de la photographie animalière de Camaret-sur-Mer les 5 et 6 octobre 2024. Et cette année encore, il sera question d'oiseaux, ceux des jardins de bord de mer.

Après un premier salon réussi l'an dernier, l'association Les amis des piafs organise le 2e salon de la photo animalière les 5 et 6 octobre 2024. Logiquement, il sera encore question d'oiseaux dans la salle Saint-Ives à Camaret-sur-Mer. Cette fois, ce sont les oiseaux des jardins de bord de mer qui se sont fait tirer le portrait par les 14 photographes dont trois ont moins de 13 ans, comme l'an passé.

Des oiseaux de rivage en escales impromptues dans les jardins littoraux

Les oiseaux de mer se nourrissent sur l'estran ou en plongeant dans l'océan ; mais il arrive qu'ils se réfugient dans les jardins côtiers après les tempêtes et leurs débordements, ou bien pour s'abriter du vent. On peut ainsi apercevoir dans son jardin côtier un Grand gravelot ou un Tournepierre à collier, bien que ces oiseaux se nourrissent de crustacés et autres bestioles du rivage. Certains ont même décidé de passer tout l'hiver à Camaret cette année ! Bien sûr, on pourra photographier dans son jardin de bord de mer des goélands ou des Mouettes rieuses ou même des Bécasseaux Sanderling si la marée est montée très haut. Les passereaux migrateurs qui font escale dans les dunes peuvent aussi faire halte dans les jardins littoraux, en particulier ceux des îles : engoulevents, Craves à bec rouge, Bruants des neiges ou lapons... Quant aux oiseaux communs de tous jardins, comme le rouge-gorge ou l'alouette, il leur arrive parfois de picorer la laisse de mer sur les plages.

L'action des amis des piafs pour favoriser la cohabitation entre oiseaux et humains

Comme l'an dernier, les photographes sont soit professionnels ou amateurs et même très jeunes pour trois d'entre eux. Tous appartiennent à l'association Les amis des piafs qui organise le salon. Des balades terrestres et sessions de photo sont proposées à la centaine de membres de l'association toute l'année. L'association se donne pour objectif de faire découvrir l'avifaune entre Ouessant et la baie d'Audierne pour inciter aussi à la cohabitation entre les humains et les oiseaux, pas toujours facile.

Salon de photographie animalière Oiseaux des jardins de bord de mer, 5 et 6 octobre 2024 de 10h à 18h salle Saint-Ives à Camaret-sur-Mer, entrée libre.