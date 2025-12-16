Jusqu'au 14 février 2026, la maison de la photographie de Brest présente Maro Them, le travail du photographe Daniel Molinier sur la communauté du voyage.

L'artiste nous présente également le numéro 6 du fanzine de photographie du collectif Straed à découvrir le 18 décembre 2025 à la galerie Pod.

L'exposition Maro Them sur le site de la Maison de la photographie de Brest

La Maison de La Photographie, avec la collaboration du centre social mobile La Roulotte, propose une exposition sur les voyageurs :

avec :

- comme invité le photographe Daniel Molinier,

- une exposition contenant des clichés anciens (d’archives) pris par d’autres photographes,

- des photos prises par les voyageurs eux-mêmes dans le cadre du projet avec la Roulotte.

Daniel Molinier, photographe connu pour ses photos de rue dans le paysage brestois, nous présente son exposition Maro Them (Notre pays, notre territoire en Roumanie) qui témoigne, comme un paradoxe, de l’attachement des gens du voyage à la ville de Brest.

Daniel a ainsi réalisé des portraits des gens du voyage sur les différentes aires d’accueil brestoises.

Daniel leur a montré ses clichés, beaucoup sont venus au vernissage, leur retour est positif. Ils sont fiers d’être représentés ainsi, ce qui lui donne envie de continuer son travail, car il a rencontré des difficultés à gagner leur confiance et à les prendre en photo, par manque de temps (il n’a eu que trois mois pour mener son projet).



À la Maison de la Photographie sont également exposées les photos d’archives en noir et blanc sur la même thématique : les voyageurs et Frédéric Morvan, ancien journaliste du Télégramme nous décrit dans l’interview les photos “coups de cœur” du Brest d'antan : le cirque Reno place de la Liberté, les caravanes place Wilson devant les locaux du quotidien, garées devant la banque de France. Il relève les visages radieux, le côté épanoui des voyageurs, la fraternité, le bonheur de vivre ensemble.

L’exposition complète dure jusqu'au 14 février 2026. Une lecture des poèmes de Poupa qui apparaît dans l’exposition de Daniel sera faite le 12 février 2026

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel Molinier nous présente par ailleurs le fanzine Straed #6 qui sort le 18 décembre 2026 à la Galerie Pod.

Straed est d'abord un collectif monté en 2021 par Yves Larvor qui a pris l’initiative de réunir des photographes pour faire une alternative aux réseaux sociaux : D’où l’idée d’un objet papier : le fanzine.

Le nouveau numéro, imprimé en 300 exemplaires, change de format (il passe au A4) et de formule. Un appel à participations a été fait pour ouvrir le fanzine à tous les photographes professionnels ou non-professionnels. Un thème avait été donné. Les photos de tous les photographes ont été mélangées et le fanzine raconte une nouvelle histoire à partir des photos rassemblées de 16 photographes.

On peut le trouver à la Galerie Pod, ou le commander sur le site, venir le chercher ou le recevoir par la poste : straed-collectif.com 18 euros

Sortie le 18 décembre 2025, de 16h à 18h à la Galerie Pod, 15 rue Pasteur, Brest.