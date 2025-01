Les élèves de terminale Service à la personne et animation du territoire du lycée agricole de l'Aulne ont réalisé une exposition à base de créations textuelles, manuelles et sonores... Ces dernières ont valorisé des témoignages de personnes résidentes de l'Ehpad la vallée de l'Aulne de Châteaulin, recueillis par l'association Mémoire de Châteaulin.

L'association Mémoires de Châteaulin a collecté il y a quelques années les souvenirs de personnes résidentes à l'Ehpad de la vallée de l'Aulne. En cette année scolaire 2023/24, dans le cadre de l'enseignement d'Éducation socio-culturelle, les élèves de terminale Bac pro Sapat (Service à la personne et animation du territoire) ont valorisé ce collectage.

Par groupe de 3 ou 4, les élèves ont monté les témoignages sonores pour en garder le plus audible et produire une dizaine de podcasts sur des thèmes variés : école, souvenirs, enfance, soins, fêtes religieuses ou non religieuses, centres d'intérêt ... . Chaque groupe a fabriqué une "boite explosive" avec du texte écrit par les jeunes en réaction aux témoignages de leurs aînées et aînés, mais aussi des petites figurines.

Le tout a débouché sur une exposition présentée dans différents lieux de Châteaulin.