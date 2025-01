La ville au grand air - une traversée populaire de Recouvrance à Queliverzan est un projet de l'ethnologue photographe Benjamin Vanderlick qui se traduit par un journal mural en 8 panneaux pour faire découvrir le visage nuancé du quartier jusqu'à fin juin 2024.

Le projet La ville au grand air - une traversée populaire de Recouvrance à Queliverzan sur le site internet de Benjamin Vanderlick

Avec son appareil photo vintage, Benjamin Vanderlick déambule dans les lieux qu'il étudie comme ethnologue. L'idée est d'attirer les regards et les interpellations des passants, pour toucher la population locale dans toute sa diversité. Et ça fonctionne ! Les personnes qui entrent en dialogue avec Benjamin sont invitées à se saisir de l'appareil pour photographier les lieux comme elles le souhaitent, en fonction de ce qu'elles ont envie de montrer et de raconter.

Une vie de quartier entre solidarités et fragilités

Car l'ethnologue recueille aussi des récits qui racontent ce quartier, ses vicissitudes et ses joies. Il y a de tout ça dans le journal mural de La ville au grand air - une traversée populaire de Recouvrance à Queliverzan : une solidarité, mais aussi la solitude d'une population vieillissante, les endroits où on se retrouve et où d'autres se méfient (le "muret") ; l'alcoolisme qui a fait la réputation du quartier, toujours présent, malgré un nombre bien plus réduit de bars ; des origines culturelles de plus en plus variées, mais des communautés qui ne se mélangent pas forcément, le plateau des Capucins qu'on apprécie pour l'espace et les services qu'il offre (médiathèque), où on peut s'abriter jusqu'à minuit quand on est sans domicile fixe, mais dans lequel on ne se reconnait pas forcément, le tram qui rapproche du centre-ville, mais un logement de plus en plus cher...

La fierté d'apparaître sur le journal mural et d'y reconnaître des visages connus

Les habitantes et habitants, même sans apparaitre sur les photos, témoignent d'une certaine fierté vis-à-vis des panneaux sur lesquels elles et ils reconnaissent "les leurs". Oui il s'agit bien de leur quartier ressenti et vécu. À tel point qu'une saison 2 de l'exposition est prévue. En attendant, le journal mural est à découvrir sur les murs de Recouvrance à Queliverzan jusqu'au 26 juin 2024.

Deux balades pour découvrir l'exposition avec Benjamin Vanderlick, les habitantes et habitants et la compagnie MonaLuna ont lieu prochainement :

Balade 1 : « On sortait à Recouvrance. Les bars et les commerces ont beaucoup fermé, on continue de s’y retrouver » (vendredi 14 juin 2024 à 18h)

Balade 2 : Quéliverzan : des centralités populaires dans un quartier d’après-guerre (mardi 18 juin 2024 à 18h)

Balades gratuites, jauges limitées à 30 personnes maximum. Réservations : asso.yiriba@gmail.com – 06 87 88 17 68