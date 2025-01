Parmi les expositions de l’été en Finistère, celle du musée de Pont-Aven vous évadera particulièrement. Consacrée aux femmes artistes voyageuses – surtout des peintres mais aussi des photographes et sculptrices - Artistes voyageuses, l’appel des lointains 1880-1944 est à découvrir jusqu'au 5 novembre 2023.

L'exposition sur le site internet du musée des beaux-arts de Pont-Aven

Elles sont une trentaine, elles ont en commun d'être artistes (peinture, photographie, sculpture) et de nous proposer un regard sur les contrées lointaines qui les ont attirées. Les tout débuts du féminisme au XIXe siècle ont accompagné ces explorations ... les femmes de France mais aussi d'autres pays y compris de Chine ont parcouru le monde et en ont proposé leur vision à travers leurs œuvres. On peut en voir 150 dans cette exposition émaillée de rendez-vous culturels comme ce concert d'Aurélien Richard, compositeur pianiste et Roxane Chalard, soprano de l’ensemble Ouest qui joueront des pièces de Jean Cras, Maurice Delage, Léo Delibes, Charles Lecoq, Maurice Ravel, Marie Jaël, Rita Strohl, jeudi 28 septembre 2023 à 18h (gratuit sur réservation).