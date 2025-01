RAUM, cabinet nantais d’architectes expose son travail du 20 octobre 2023 au 13 janvier 2024 au Centre d’art contemporain Passerelle de Brest. L’exposition met en avant des maquettes, matériaux, photographies et projections autour du thème : habiter le monde contemporain.

Retrouvez l'exposition Objets Situés | Conditions constructives et situations architecturales sur le site internet de Passerelle



L’exposition se situe sur tout l’étage de Passerelle, se divise en trois sections et réunit plus de 60 maquettes et fragments créés par l’atelier d'architecture depuis 2009.

Cette rétrospective du travail de RAUM est accompagnée d’une production photographique réalisée par Audrey Cerdan et Charles Bouchaïb, ainsi que de plusieurs projections réalisées par le cinéaste Vincent Pouplard.

RAUM souligne l’importance de la matière et nous montre comment faire une architecture plus durable et écologique grâce à l’utilisation de déchets et de matériaux recyclés (ardoise et béton usagé). L’atelier propose des projets variés tels que des œuvres d'art contemporain, des habitats individuels et collectifs, des lieux de travail (tertiaire, équipement, agricole) ou encore des lieux d'enseignement.

Une architecture durable et pleine de sens

Benjamin Boré, architecte et co-gérant du RAUM nous explique comment réaliser une architecture sensée en accord avec le milieu dans lequel elle s’insère. La réhabilitation et l’extension de la piscine communautaire de Saint-Méen-Le-Grand (35) (Grand Prix d’architecture 2023), illustre bien cette ligne de conduite par son architecture d’apparence ordinaire alliant des structures neuves et anciennes. Malgré son architecture avant-gardiste cette piscine s’intègre dans le centre-bourg avec une toiture en ardoise typique qui ne dénature en rien le paysage du village.

L'exposition présente de nombreux autres travaux signés RAUM tels que « la Ville Molle » de Bourges (18) .

Une exposition qui fait écho au bâtiment de Passerelle

L’ancienne mûrisserie à banane de Brest se combine particulièrement bien avec le travail des architectes nantais, de par son caractère industriel et sa grande luminosité. Les sons des projections résonnent sur le béton et les photographies sont mises en valeur par la lumière naturelle du centre d'art Passerelle ce qui rajoute une dimension poétique et architecturale à l’ensemble de l'exposition.

Le public amateur ou confirmé appréciera l'approche multi-dimensionnelle de l'exposition qui offre une vue complète et accessible du travail de l’architecte. A découvrir jusqu’au 13 janvier 2024.