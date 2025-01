Anna Boch, artiste et collectionneuse belge connue pour ses peintures impressionnistes est exposée au musée des beaux arts de Pont-Aven jusqu'au 3 novembre 2024 !

Le musée de Pont-Aven valorise la place des femmes dans l'histoire de l'art

Cela fait plusieurs années que le musée de Pont-Aven s’engage à valoriser la place des femmes dans l’histoire de l’art. Le musée est définit comme citoyen et s’inscrit dans le projet de territoire de Concarneau Cornouailles Agglomération, l’établissement met en places plusieurs actions pour la parité homme/femme, ce qui passe par l’exposition d’artistes femmes. L’exposition des œuvres d’Anna Boch poursuit ce travail, et succède “ Artistes voyageuses, l’appel des lointains qui mettait en avant Lucie Cousturier dont Anna Boch possédait deux œuvres.

Qui est Anna Boch ?

Anna Boch a grandi en Belgique dans un milieu bourgeois, ce qui lui donne dès son plus jeune âge une ouverture sur la musique et l’art. Lors de voyages, tous les membres de sa famille dessinent leurs souvenirs sur des carnets à croquis. Durant les années 1870 elle fait des cours de peintures réservés aux femmes. La peinture d’Anna Boch change radicalement lorsqu’elle découvre l'œuvre pointilliste de Georges Seurat. Sa peinture est donc très inspirée par l’impressionnisme, mais très vite elle dépasse ce style et propose des œuvres pointillées de virgules, son art est plus intuitif et spontané. Elle ne se cantonne pas à un courant artistique particulier, comme les femmes de son époque elle peint ses intérieurs etd différents lieux de vie, mais également des portraits et des femmes ouvrières.

Anna Boch et la Bretagne

Anna Boch avait une relation amicale avec son frère Eugène avec qui elle découvre la Bretagne en 1901, d'abord à Châteaubriant puis Bénodet et Quimper. Elle ramène des croquis et cinq toiles de son séjour breton, tous intitulés “Côte de Bretagne” sauf une qui se nomme “L’Odet à marée basse”. L’exposition de Pont Aven met en avant ces œuvres du territoires bien sûr, mais également les lieux de vies et de voyages d’Anna Boch ainsi que ses collections personnelles. Pour cette exposition le musée est en partenariat avec le Mu.ZEE d’Ostende (Belgique) qui rend hommage à l’artiste 175 ans après sa naissance et également avec le musée d’Orsay qui prête un tableau exceptionnel: Le Portrait d’Eugène Boch, frère d’Anna peint par Van Gogh.

Informations pratiques

Venez découvrir l’exposition qui a été agencée pour mettre en lumière les œuvres de l’artiste, sur des murs peints en lila, sa couleur préférée. L’exposition a lieu du 3 février au 26 mais 2024 au musée de Pont-Aven. Retrouvez les tarifs et horaires sur le site du musée.