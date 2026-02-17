Implantée dans le Finistère, l'association nationale Valentin Haüy aide les personnes déficientes visuelles au quotidien, dans de multiples domaines. Elle a notamment créé le Tactile Tour, une exposition de tableaux en trois dimensions qui permettent aux personnes aveugles et malvoyantes de découvrir les chefs-d'œuvre de l'art. Reportage lors de l'escale brestoise du Tactile tour.

L'association Valentin Haüy a lancé sa deuxième tournée de tableaux en trois dimensions avec le Tactile Tour 2. Comme sa première édition, elle voyage dans toute la France et permet de faciliter l'accès à l'art pour les personnes déficientes visuelles ; elle sensibilise au passage les personnes voyantes qui peuvent tester les tableaux avec un bandeau sur les yeux pour comprendre la difficulté de perception d'une œuvre picturale avec son seul toucher : un autoportrait de Van Gogh, la tapisserie de Bayeux ou encore L’homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Michaël Föllmi, bénéficiaire et bénévole nous explique comment il guide le public durant les visites et quelles difficultés il a lui-même rencontrées en "lisant" les tableaux avec ses mains.

Emmanuelle Bargain, salariée de l'association Valentin d'Haüy dans le Finistère, nous présente aussi les nombreux services qu'elle propose : accompagnement, test et boutique de matériel spécifique, médiathèque, activités sportives et culturelles. L'association est située au 50 rue de Lyon à Brest et elle tient des permanences régulièrement à Crozon.