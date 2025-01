Us - à la fois "United states" et "nous" en anglais - est le titre de l'exposition photo que présente Arno Brignon à la maison de la photographie de Brest jusqu’au 16 novembre 2024. On y découvre sa vision des États-Unis passée au filtre d'un road trip familial.

Arno Brignon est un photographe toulousain qui travaille en argentique avec des pellicules usagées. Il nous explique sa démarche et son projet "US" qui l'a mené dans les 12 villes américaines éponymes des capitales européennes. Parti en famille, il a commencé son projet en 2018 :

"Un road trip symbolique pour parler de cette société au parfum post-démocratique, à ce moment précis où populisme et technocratie semblent s'affronter un peu partout en Occident, dans un duel où le peuple ne se retrouve plus. Regarder ce pays, né des colons venus d'Europe qui en ont chassé les autochtones, c'est nous regarder aussi, tant nos liens sont forts, et tant nos états sont unis pour le pire et le meilleur."

https://www.signatures-photographies.com/photographe/arno-brignon