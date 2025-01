Exploration Radiophonique : Échec et Résilience avec Numéro 2 de David Foenkinos

Découvrons la production radio des élèves de seconde 7 du lycée de Kerneuzec à Quimperlé, une plongée au cœur de la réflexion sur l'échec et l'épreuve à travers une émission dédiée à l'ouvrage "Numéro 2" de David Foenkinos. Ce livre explore ces thématiques universelles et sert de pivot à une série de discussions, interviews et explorations. Au programme : une interview exclusive de l'auteur, des extraits du livre, des témoignages sur le terrain et même une incursion dans des anecdotes du monde du sport et du cinéma.

Au fil de cette émission, nous plongeons dans les récits de l'échec et de la résilience, révélant des histoires touchantes et parfois surprenantes. En parcourant les différents aspects de l'échec, on découvre une vérité commune : l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape vers de nouvelles opportunités. Avec les élèves de seconde 7 comme guides, cette émission sur Transistoc’h offre une exploration de la façon dont l'échec peut façonner nos vies et nous conduire vers la réussite.