“Être en voix” réunit trois classes autour d'Aline le Matelot

Il est temps de lever le voile sur une nouvelle aventure radiophonique. Le projet intitulé "Être en Voix #3" a rassemblé les contributions distinctes des élèves, chacun apportant sa touche personnelle à l'émission et comme nous en avons l’habitude trois classes se sont réunies pour créer une émission unique en son genre.

En partenariat avec le Run ar Puñs à Chateaulin, ce projet a permis aux élèves de plonger dans l'univers de la radio tout en découvrant une artiste. Les ULIS du collège Jean Moulin à Chateaulin se sont chargés de la chronique. Les élèves de Toul ar C’hoat ont réalisé l’habillage sous la direction artistique d'Aline Le Matelot. Enfin, les ULIS du collège Louis Hémon à Pleyben ont réalisé l’interview.

Aline Le Matelot : l'Âme de Betty Loop

L'invitée de cette émission est Aline Le Matelot, qui défend son projet musical intitulé "Betty Loop". Depuis 2015, Aline pratique le live looping, composant des morceaux à partir de sa voix, de beatbox et de percussions corporelles, le tout accompagné d'une boite un peu magique (un looper) qui fait plein de trucs de fou (surtout quand on sait s’en servir comme c’est le cas d’Aline). Son ambition est de créer en direct une bande sonore unique, mêlant chanson, soul et musique urbaine, en utilisant divers effets et techniques vocales pour chaque morceau.

Aline décrit son spectacle comme un support pour interroger nos habitudes culturelles et éducatives, notre vocabulaire, nos rôles et notre place dans la société, indépendamment du genre ou des convictions de chacun. Seule sur scène, accompagnée de son looper et d'une scénographie légère, elle vise à démonter certaines idées reçues et à déconstruire des stéréotypes.

Concert à Venir

Aline Le Matelot, avec son projet Betty Loop, se produira en concert au Run ar Puñs à Chateaulin le 28 septembre. Cet événement promet d'offrir une expérience musicale inédite et inspirante, où le public pourra découvrir l'artiste et son approche innovante de la musique en live looping.