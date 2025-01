“Être en voix” réunit trois classes autour de Cléo Noa

Le projet radio "Être en Voix" #2 a réuni trois classes pour créer une émission collaborative mettant en avant l'artiste Cléo Noa. Conçu en partenariat avec le Run ar Puñs à Chateaulin, cette initiative a permis aux élèves de découvrir le monde de la radio tout en mettant en valeur le talent et l’artistique de Cléo Noa.

Les élèves de l'ITEP de Toul ar C'hoat ont réalisé l'interview de l'artiste, tandis que les élèves d'ULIS au Collège Louis Hémon ont rédigé une chronique sur l’artistique de notre invitée. Les ULIS du collège Jean Moulin ont contribué en créant l'habillage sonore de l'émission, offrant ainsi une expérience complète aux participants.

Cléo Noa est une musicienne spécialisée dans la soul et le rock. Elle joue de la guitare, du piano et chante. Son expérience musicale inclut des concerts en solo depuis l'adolescence ainsi que des collaborations au sein du groupe Vermeil. Elle a dirigé des ateliers musicaux à La Carène à Brest et a travaillé dans le domaine de la sonorisation pendant six ans. Cléo Noa continue d'écrire, de composer et de se produire avec divers groupes tout en partageant son expertise et en inspirant les jeunes talents.

Le 22 mai 2024 à 19h00, Cléo Noa se produira lors d'un apéro-concert sous le hangar du Run ar Puñs. Cet événement, offrant une ambiance musicale envoûtante, sera l'occasion parfaite de découvrir le talent de cette artiste passionnée. L'entrée sera à prix libre, permettant à tous les amateurs de musique de profiter de cette soirée mémorable.