Découvrez à Morlaix l'Espace des sciences, installé à la Manu, l'ancienne manufacture des tabacs, depuis le 2 juillet 2024. L'histoire technique et industrielle se mêle aux sciences de la Terre et à la planétologie, avec de l'art, du multimédia et des manipulations à foison !

Forcément, l'Espace des sciences ne pouvait ignorer le bâtiment, phare patrimonial de Morlaix et son histoire. En tant que centre de découverte scientifique, technique et industrielle, il présente donc l'histoire patrimoniale et économique de la Manufacture des tabacs.

Histoire industrielle, économique et patrimoniale liée au tabac

Des machines et mécanismes de l'ancienne usine ont été préservés (une salle est classée au titre des Monuments historiques) et le rez-de-chaussée permet d'explorer l'histoire industrielle locale, sans oublier les caractéristiques architecturales de la Manu. C'est aussi l'industrie qui inspire une salle consacrée à la manipulation de dispositifs mécaniques en tout genre.

Tout en rappelant la toxicité du tabac, une salle du premier étage présente la plante, les produits qu'on en tirait et les processus industriels de sa transformation.

Sciences de la Terre et jardin des planètes

Les dispositifs multimédia sont nombreux, la scénographie est attrayante et s'intègre parfaitement dans les lieux. L'art vient aussi soutenir le propos scientifique... On s'en rendra particulièrement compte au deuxième étage de la Manu, dans le spectaculaire Jardin des planètes réalisé par le peintre et plasticien Patrick Michel pour vous immerger totalement dans notre système solaire. Plus terre à terre mais non moins spectaculaire, la salle des sciences de la Terre vous promène à travers l'histoire géologique de notre planète avec, là encore, de quoi toucher, entendre, voir et s'émerveiller !

"La science est belle" proclame Michel Cabaret, directeur de l'Espace des sciences de Rennes et Morlaix. Et à la Manu, c'est un fait.

Informations pratiques pour accéder à l'Espace des sciences de Morlaix

Du 1ᵉʳ mai au 30 septembre : ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Vacances scolaires (Petites vacances de la zone B) : ouvert du mardi au dimanche, 10h – 18h, fermé lundi et jours fériés

Du 1ᵉʳ octobre au 30 avril : ouvert du mardi au dimanche, 14h- 18h, fermé lundi et jours fériés, les 24 et 31 décembre.

Fermeture annuelle : 6 janvier au 7 février 2025

Plein tarif : 8€

Tarif réduit : 6€

Accès au tarif réduit sur présentation d’un justificatif :

Demandeurs d’emploi

Bénéficiaires du RSA, de l’AAH ou des minima sociaux

Détenteurs du Pass Culture

Étudiants

Jeunes de moins de 25 ans

Certains comités d’entreprises (se renseigner en billetterie)

Animations

“Au plus près des Moulins”

Tarif unique : 4€ + billet d’entrée

Tarif unique : 4€ + billet d’entrée “Venez voir tourner la Terre !”

Gratuit + billet d’entrée

Gratuit + billet d’entrée “Globe 360, la Terre en profondeur”

Gratuit + billet d’entrée

Le rez-de-chaussée est en accès libre