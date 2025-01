En ce mois de rentrée, l'espace associatif de Quimper-Cornouaille nous présente l'arpentage : il s'agit de se répartir la lecture d'un document, notamment un livre, pour ensuite échanger et se transmettre son contenu. Une méthode intéressante pour la formation des membres de l'association ou l'élaboration d'un projet associatif, une révision des statuts, etc.

Retrouvez une fois par mois dans Lem, la chronique de l'Espace associatif de Quimper Cornouaille

Responsable du centre de ressources de l'Espace associatif situé à la Maison Pierre-Waldeck-Rousseau de Quimper, Guillaume Hardy propose souvent des formations. Il utilise notamment la méthode de l'arpentage pour faire découvrir à ses publics des documents volumineux. Chaque personne est chargée de lire un morceau du livre ou du document et doit ensuite le restituer aux autres. On peut restituer le document un chapitre après l'autre ou au gré des envies ; dans ce dernier cas, on peut suivre un chemin de lecture différent de celui que proposait l'auteur ou l'éditeur.