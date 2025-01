Puisque l'association est un projet collectif, il peut être logique de prendre des décisions en gouvernance collégiale. Un système de plus en plus fréquent qui nécessite cependant des ajustements et une préparation.

La loi 1901 laisse la libre administration aux associations. On n'est donc pas obligé d'avoir la trilogie présidence/trésorerie/secrétariat. Déjà, il existe des organisations non associatives qui fonctionnent horizontalement comme les collectifs ou autres groupes informels. Face aux problèmes de recrutement des bénévoles, les associations décident de plus en plus souvent d'opter pour une administration collégiale avec des missions pour chaque membre : communication, coordination, etc. Tous les outils de l'Etat (formulaire Cerfa) sont adaptés aux multiples formes

En cas d'accident, la responsabilité reste dévolue à l'instance décisionnaire de l'association dans son entier : le conseil d'administration (pour les infractions pénales, on reste sur les responsabilités individuelles définies après enquête).

Si on veut passer à un mode plus collégial d'association, il est conseillé de procéder par étapes ; apprendre à être efficace en réunion (utiliser des outils d'animation), se former, échanger avec des associations qui ont déjà expérimenté ce fonctionnement, mettre en place des conditions (qu'il y ait des volontaires, tout simplement), accepter les erreurs et une plus grande implication (notamment au début).

Si on prend la décision de passer en gouvernance collégiale, la refonte nécessaire des statuts de l'association peut être une bonne occasion de s'intéresser de nouveau à d'autres sujets : objet de l'association, valeurs, actions, etc.

L'espace associatif de Quimper Cornouaille peut vous former (ateliers) et accompagner votre association si besoin.