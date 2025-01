L'Espace associatif de Quimper Cornouaille vous aide à lancer un financement participatif pour votre association.

Retrouvez une fois par mois dans Lem, la chronique de l'Espace associatif de Quimper Cornouaille

Lancer une campagne de crowdfunding - financement participatif - suppose toute une préparation. Cela s'accompagne en fait d'une véritable campagne de communication.

Que financer par un crowdfunding associatif ?

On finance plutôt un projet ; puisqu'on mobilise sa communauté pour obtenir des dons. Il vaut mieux privilégier un projet pérenne, par exemple un investissement. Il faut aussi susciter l'intérêt du public, fédérer et communiquer de l'enthousiasme.

Question cruciale : le calendrier

Une campagne de financement participatif est relativement courte ; elle dure 1 à 3 mois. Il faut caler la collecte à peu de temps de l'action ou du projet qu'elle finance, mais il faut suffisamment anticiper pour s'organiser.

Car une levée de fond est bien une campagne. Il faut donc lui associer des outils de communication et l'animer. Cela nécessite donc des ressources humaines et des compétences pour créer les contenus et les partager (au bon moment, par le bon média, etc.)

Choix de la plateforme de financement participatif, contreparties...

Du côté des plateformes de collecte, il en existe de très nombreuses mais une est implantée en Bretagne (en Finistère) : Kengo. HelloAsso propose des formations et aussi une plateforme pour collecter les dons. Il existe également des plateformes spécialisées thématiques (culture, agriculture, etc.)

Faut-il proposer des contreparties aux dons ? Qu'il s'agisse de balades, de la citation du nom, de l'accès à un événement ou un repas, la contrepartie est incitative mais pas indispensable.

Bien lancer sa campagne de crowdfunding

Pour bien démarrer sa campagne, mieux vaut avoir déjà rassemblé des dons effectifs. Ces premiers dons créeront une "cagnotte de départ" qui permettra d'actionner la collecte par ailleurs en élargissant le cercle (amis, proches, etc) ; on élargit la communication au fur et à mesure qu'on collecte. Donc, pas de précipitation vers les médias grand public. Il faut procéder par cercles concentriques. Les projets sont en moyenne soutenus par environ 70 contributions mais la somme de ces dons est très variable. Donc mieux vaut viser la qualité des donatrices et donateurs plutôt que leur nombre.