L'Espace associatif de Quimper Cornouaille vous explique comment élire des membres de bureau ou de conseil d'administration sans candidature.

Retrouvez une fois par mois dans Lem, la chronique de l'Espace associatif de Quimper Cornouaille

L'élection sans candidature est une méthode issue de la sociocratie, philosophie de gouvernance qui cherche davantage d'horizontalité dans les décisions et une implication plus grande de toutes et tous.

Comme il est parfois difficile de trouver les personnes qui représenteront l'association et prendront en charge les responsabilités, ou pour éviter des luttes de pouvoir empoisonnées, cette méthode de désignation est très intéressante.

On définit les mandats dont l'association a besoin : rôles, missions, tâches, responsabilités, le plus précisément possible. Puis on réunit les membres de l'association (qui souhaitent participer en tout cas) et on demande à chaque personne de proposer un (ou plusieurs) nom(s). Chaque proposition doit être argumentée. À l'issue du premier tour des propositions, on rediscute autour des noms proposés. Les personnes concernées ou pas peuvent émettre des objections, on peut peser le pour et le contre de chaque proposition et trouver un accord sur qui fait quoi.

Cela demande plus de temps qu'une élection classique mais cela peut faire émerger des candidatures intéressantes, inattendues ; de personnes qui n'auraient pas osé se présenter. C'est un acte positif puisqu'on porte des candidatures qu'on souhaite. Cela peut donc souder le groupe. Cela permet aussi le cas échéant de redéfinir le contenu des postes en discussion. L'élection sans candidature est aussi plus fatigante, elle n'évite pas les tensions et les conflits ; il peut donc être intéressant de faire animer la séance par une personne extérieure à l'association.