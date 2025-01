Association brestoise née en 2020, l'Espace d'apparence mêle arts et sciences pour proposer expositions et événements. Ces 4 et 5 décembre 2024, elle invite le paysagiste-artiste Gilles Clément à expliquer sa vision d'un jardin bien vivant.

Le site internet de l'association Espace d'apparence

Image de couverture : Marcher sur l'eau blanche, installation de Marie-Claire Raoul, crédit : Marie-Claire Raoul

Née dans une famille de scientifiques, Marie-Claire Raoul a pourtant choisi les études d'art (design, mode et environnement).

Marie-Claire Raoul, plasticienne, initiatrice de l'Espace d'apparence

La plasticienne s'intéresse à la construction de nos identités : peinture, photographie, travaux textiles et végétaux. Comme elle apprécie de travailler la matière, elle aime s'inspirer de textes littéraires ou scientifiques

La question de l'apparence l'a toujours intéressée ; elle a aussi été marquée par la notion d'espace d'apparence conceptualisée par la philosophe Hannah Arendt.

En travaillant sur le féminisme avec les Brestoises pour le droit des femmes, elle a collaboré avec la sociologue Arlette Gautier, une première rencontre entre son art et les sciences sociales.

La naissance de l'association l'Espace d'apparence a répondu au besoin de Marie-Claire Raoul d'aller plus loin dans la création de projets collectifs invitant citoyens, artistes et experts à échanger. Pour l'instant, l'association ne dispose pas d'un lieu dédié et elle propose ses expositions et événements en nomade, à Brest et alentour.

Des liens entre l'art et l'écologie

La pandémie de Covid a fait surgir le thème du besoin de nature sur lequel Marie-Claire a travaillé, avec une autre artiste Marie-Michèle Lucas et un scientifique, le phyto-sociologue Loïc Delassus (adhérent de Transistoc'h). La candidature de Brest comme capitale culturelle a permis au trio de développer un projet financé : De la nature.

En 2023, c'est un historien de l'art contemporain, Paul Ardenne, que l'association a invité à s'exprimer sur les liens entre art et écologie.

Dans la continuité, l'Espace d'apparence invite cette année Gilles Clément, un jardinier-paysagiste qui se définit aussi comme artiste et penseur. Sa vision du jardin et du paysage est très vivante ; il promeut l'intervention humaine minimale, l'observation des interactions entre végétaux, le respect de leur écologie... il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur ses concepts de Jardin en mouvement, Jardin planétaire et tiers-paysage.

Gilles Clément interviendra à l'UBO à 18h le 4 décembre 2024 (entrée libre sur inscription) et à la librairie Dialogues de Brest autour de ses ouvrages le 5 décembre 2024 (complet).