ERWENS nous présente son 4e album au Bistrot des Copains

Le Vendredi 5 avril 2024, le Bistrot accueillait en direct de Carcassonne ERWENS pour qu'il nous présente son 4e album "A cordes et âmes".

On a voyagé en paroles et en chansons .

Échanges sympathiques, bon enfant, des mélodies de qualité portées par la guitare six cordes.

Plusieurs visites à Entraigues-Sur-Volanne et à Jean Ferrat, un bonjour en voisin à Sète et à tonton Georges, un coucou à Tahiti et au Grand Jacques...sans oublier l'Acadie, chère à Michel Fugain.

On ne s'ennuie jamais avec Renaud Jeune dit "ERWENS".

Alors à Bientôt en Bretagne !