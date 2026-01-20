Pour cette nouvelle année 2026 et la 267ᵉ émission, un ami du Bistrot, de François Béranger et de la poésie, l'auteur compositeur et interprète Éric Frasiak. Une heure de parlottes et d'amitié. Et si l'on le refaisait, ce monde ?

Deux albums : Béranger 3 et Frasialoutsik, et une superbe chronique de Michel Kemper sur "Nos enchanteurs ".



Alors si la chanson avait raison : " C'est si long... de chanter n'importe où... bras dessus, bras dessous"



À partager sans modération.