L'éphémère, du 1ᵉʳ au 4 mai 2025 à Loperhet est la première déambulation artistique hors les murs des créatrices et créateurs des ateliers Lafayette de Landerneau.

La page Facebook des ateliers Lafayette

Le compte Instagram des ateliers Lafayette

Situés au 11 rue Lafayette à Landerneau, les ateliers Lafayette sont un lieu de vie, de travail et d'exposition que partagent 11 artistes et artisanes ou artisans d'art. L'association a vu le jour en 2016 à l'initiative de Martine Abrall, potière qui souhaitait "ne pas rester seule". Ses complices du moment (les membres de l'association changent de temps à autre) partagent cette volonté de mutualiser leurs énergies et compétences dans un lieu dédié aux métiers de l’art et de l’artisanat. C’est aussi un espace d’échange et de partage. Parfois, les artistes travaillent ensemble. Actuellement, les ateliers Lafayette comptent, outre la céramiste spécialisée dans la technique japonaise du raku, une créatrice textile, architecte origami, une restauratrice de tableau, six artistes peintres, un tourneur sur bois. Une joaillère devrait bientôt rejoindre l'équipe.

Faire sortir l'art des ateliers pour se faire connaître lors d'un événement festif

Malgré la convivialité du lieu, il est important de se faire "voir" ailleurs... Il est de plus en plus difficile de vivre de son art ou de son artisanat d'art ; d'où l'idée de créer un événement "hors les murs" pour conquérir de nouveaux publics. L'association a même fait appel à une professionnelle de la communication, Céline Le Faou, pour faire connaître le collectif sur les réseaux sociaux.

Les ateliers Lafayette organisent donc un événement : “Ephémère, déambulation artistique et champêtre", du 1er mai au 4 mai 2025 sur les rives de l’Elorn, dans le cadre enchanteur de l’atelier de céramique de Martine Abgrall à Loperhet.

Pour cet événement unique, le collectif des ateliers Lafayette invite huit sculpteurs et peintres locaux et de renom, ainsi que de jeunes créateurs, à présenter leurs œuvres uniques. Les artistes des ateliers Lafayette exposeront des créations spécialement réalisées pour l’occasion.

Au programme :

– Exposition d’œuvres uniques

– Atelier, démonstration par les artistes

– Bal musette avec galettes-saucisses

– Concerts et balades musicales

– Repas champêtre