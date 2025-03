L'Epaga - Établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne et de l'Hyère - nous explique comment se déroule l'extension de la zone Natura 2000 de la vallée de l'Aulne et les intérêts de cette extension.

La zone Natura 2000 de la vallée de l'Aulne sur le site internet de l'Epaga

Parmi les missions de l'établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne et de l'Hyères, l’EPAGA, il y a la gestion quantitative et qualitative des ressources naturelles aquatiques (eau, faune et flore) du bassin versant de l’Aulne. A ce titre, L'Epaga anime déjà le site Natura 2000 de la vallée de l'Aulne, soit 3500 hectares le long du fleuve, de Châteaulin à Landeleau et même à Scrignac.

Saumon, loutre et Grand rhinolophe sont les trois espèces qui concentrent l'action de l'Epaga depuis 2013. Le financement européen Natura 2000 concerne des actions de préservation des habitats de ces animaux : travaux pour faciliter la remontée des poissons migrateurs, installation de gîtes pour les chauves-souris ou d’abreuvoirs à bovins pour limiter le piétinement des berges des ruisseaux, réalisation d'inventaires... et ce sont ces derniers qui ont permis de découvrir de nouvelles colonies de chauves-souris, des tourbières riches en plantes rares et des populations de mulettes perlières (moules d'eau douce très menacées par ailleurs), en bordure du site Natura actuel.

Des pratiques humaines qui ont favorisé la persistance d'espèces animales menacées

L'extension de la zone s'est peu à peu imposée, et ce, également pour préserver les pratiques traditionnelles de notre territoire qui ont permis le maintien de ce patrimoine naturel : le pâturage et l'entretien des prairies, la préservation du bocage. Un zonage Natura 2000 permet d'apporter un conseil technique gratuit et de soutenir financièrement les propriétaires forestiers, les agriculteurs, les collectivités et même les habitants à maintenir ou développer des pratiques favorables à la biodiversité : maintien de vieux arbres creux, plantation de feuillus ou création de haies, fauchage des zones humides, etc. Pour cette raison, les personnes ou structures déjà contactées par l'Epaga pour intégrer la zone Natura 2000 étendue sont plutôt volontaires. Pour certaines communes, cela s'intègre à la politique écologique ou d'aménagement déjà envisagée.

Près de 7 000 ha sur 35 communes vont à terme agrandir la zone Natura 2000 le long de la vallée de l'Aulne, de Dinéault à Plourac'h en passant par Châteaulin, Pleyben, Châteauneuf-du-Faou, Carhaix-Plouguer ou Plouyé.

La phase de concertation avec les élus locaux est terminée et l'Epaga rencontre désormais les propriétaires des différentes parcelles concernées par l'extension. Cette consultation durera au minimum six mois et prendra plusieurs formes : réunions publiques, permanences, etc. Le préfet devrait pouvoir émettre un avis sur la nouvelle carte Natura 2000 avant les prochaines élections municipales.