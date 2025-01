L'Établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne - l'Epaga - nous fait découvrir le semis direct, sans labour, sous un couvert végétal. Cette pratique agricole permet de préserver les sols et de réduire l'usage des pesticides, sans toutefois les supprimer complètement.

L’établissement public d’aménagement et de gestion du bassin versant de l’aulne (EPAGA) a organisé le 18 décembre 2024 à Gouézec, une réunion d’information à l’attention d’agriculteurs et agricultrices adhérent.e.s au programme MAEC (un dispositif de mesures agro-environnementales). Un temps où ils et elles ont pu en apprendre davantage sur la pratique du semis direct sous couvert végétal.

Une forme d’agriculture sans labour qui favorise la fertilité des sols

Le semis direct sous couvert végétal consiste à semer une culture de rente (céréale, légumineuse) au milieu d'autres plantes comme le trèfle, la Phacélie ou le sarrasin, laissées en permanence et dont le rôle sera de protéger le sol. Cette pratique agricole se caractérise aussi par une absence de travaux mécaniques. Sans labour, les sols se revitalisent et la vie biologique de la terre reprend ses droits, la couverture végétale stocke des matières organiques et du carbone, limite les pertes en eau… À l'ère du dérèglement climatique, quand l’eau se raréfie et que les terres sont abîmées par des décennies d’agriculture intensive, l’agriculture de couverture s’impose comme une solution encourageante pour une durabilité et un bien-être des sols.

Vers une transposition à l’agriculture biologique ?

En Bretagne, à cause d’un climat pluvieux qui favorise les herbes indésirables (adventices), il est encore difficile de se passer d’herbicides lors d’une rotation de cultures. L’utilisation de produits phytosanitaires empêche pour l’instant la pratique du semis direct sous couvert par l’agriculture biologique bretonne.