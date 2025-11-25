Et la biodiversité, on en parle ?Publié le 10/12/2025
Dans la classe des toutes petites sections, des petites sections et des moyennes sections de l'école Pierre Douguet à Dinéault, les élèves discutent régulièrement de l'environnement. Ce jour là, les micros de Transistoc'h étaient aussi présents !
Au programme de la discussion, de grandes questions :
- c'est quoi la biodiversité ?
- pourquoi c'est important les végétaux ?
- est ce que les humains sont des animaux ?
Les enfants de Dinéault ont plein d'idées sur ces questions !