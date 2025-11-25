Et la biodiversité, on en parle ?

Dans la classe des toutes petites sections, des petites sections et des moyennes sections de l'école Pierre Douguet à Dinéault, les élèves discutent régulièrement de l'environnement. Ce jour là, les micros de Transistoc'h étaient aussi présents !

Au programme de la discussion, de grandes questions :

- c'est quoi la biodiversité ?

- pourquoi c'est important les végétaux ?

- est ce que les humains sont des animaux ?

Les enfants de Dinéault ont plein d'idées sur ces questions !