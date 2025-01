Le jeudi 7 décembre 2023 au Faou le fonds de dotation Abracadabra basé à Vannes et l’association Entreprendre au féminin Bretagne proposent un atelier inédit intitulé « Entrepreneuse, pilotez votre santé aussi bien que votre entreprise ! ». Ce sera l'occasion de s'intéresser à la santé des entrepreneuses et aux moyens d'améliorer leur protection sociale.

Cet atelier naît d’un constat : en France, 28 % des entreprises sont créées par des femmes et 60 % d’entre elles sont des entreprises sans salariés. Du fait de leur charge de travail, les cheffes d'entreprises ont tendance à négliger leur santé physique et mentale. L’atelier du 7 décembre 2023 souhaite répondre à deux grandes questions : « Comment aider les entrepreneuses à repérer leurs points de vulnérabilité et leurs facteurs de risques ? » et « De quels atouts disposent-elles pour prévenir ces risques et piloter leur santé ? »

Un atelier pour prendre conscience de ses conditions de travail

Pour répondre à ces problématiques le fonds de dotation Abracadabra et l’association Entreprendre au féminin Bretagne (EAFB) en partenariat avec Mutualia Grand Ouest, font intervenir plusieurs acteurs qui partageront leurs expertises sur l’assurance, la négociation, la santé mentale, etc. Le but de cette matinée est d’aider ces femmes à prendre conscience de leurs situation, d’ouvrir le débat et de recueillir des témoignages.

Un atelier test avant une opération plus vaste autour de la santé des entrepreneures

Gaëlle Vigouroux est à la fois entrepreneure, élue du territoire et co-animatrice de l’atelier. Avec le fonds de dotation Abracadabra (Vannes) et l'association EAFB, elle cherche à susciter des témoignages de femmes entrepreneures, à développer des ressources autour de leur santé pour mener ensuite des actions de prévention et d'amélioration des conditions de travail et de vie des entrepreneuses. Cet atelier se déclinera ensuite à l’échelle régionale, au cours de l’année prochaine. Ces ateliers pourraient aboutir à des demandes d’amélioration de la protection sociale des entrepreneures auprès des pouvoirs publics, mais aussi susciter des recherches psycho-sociologiques sur ce thème de la santé et du bien-être au travail des entrepreneures.

Informations pratiques

Ce premier atelier de test se passe au Faou le jeudi 7 décembre 2023 de 9H30 à 12H30 dans les locaux d’entreprendre au féminin (réservé aux femmes). C’est totalement gratuit mais le nombre de place est limité ; inscription sur le site du fonds Abracadabra