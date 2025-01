Au sein du cabinet Anthropos, Véronique Leroux accompagne les changements professionnels, soutenue par le réseau Entreprendre au féminin Finistère.

Retrouvez un portrait d'entrepreneure avec Entreprendre au féminin Finistère une fois par mois dans Lem

Véronique Leroux a d'abord été journaliste, de radio et de presse écrite, avant de passer par la communication territoriale, celle du Département du Finistère. Une riche expérience au cours de laquelle elle a toujours associé communication et relation à l'autre. En créant son cabinet Anthropos en 2017, Véronique souhaitait s'adresser à toutes les personnes confrontées à un changement professionnel - prise de poste, mobilité réorganisation interne, reconversion, création d'entreprise - ou de crise - management, burn out, etc. Elle a recours à la méthode canadienne du co-développement ; pour elle, le coaching n'est qu'une approche parmi d'autres. Elle peut proposer des mini-formations, du média training ou d'autres formules encore. Elle projette par ailleurs de tisser des liens avec la Nouvelle-Calédonie où elle a commencé sa carrière.

C'est son goût pour les réseaux qui l'a fait se tourner vers Entreprendre au féminin pour qui elle prépare des ateliers de co-développement. Elle est aussi sociétaire de la Coopérative d'activités et d'emploi Chrysalide.