Avec son entreprise La fabuleuse occasion, Marie Le Bris propose de la décoration de fête durable et des animations. Avant de se lancer, elle a suivi la formation Emergence d'Entreprendre au féminin Finistère.

Éducatrice spécialisée, Marie Le Bris se sentait décalée de son métier ; elle l'a plus encore été après un voyage en voilier avec sa petite famille. Sa décision a mûri progressivement et une idée originale a germé : celle de proposer des services et du matériel pour faire la fête sans ruiner la planète.

Si par définition un mariage, un anniversaire ou un baptême sont des moments éphémères, ils supposent aussi souvent une décoration et des accessoires non durables, qui se transforment rapidement en déchets. Marie propose donc des kits décoration à la location : des malles dans lesquelles on trouve nappes, guirlandes, accessoires sur un thème (pirates, sirènes, super héros...), avec plus ou moins d'éléments selon la formule. En outre, Marie loue des jeux en bois et propose des animations pour les enfants.

Avant de créer La fabuleuse occasion, Marie Le Bris a suivi l'indispensable formation Emergence de l'association Entreprendre au féminin, dont elle suit toujours les temps de rencontre conviviaux.