Lauriane Le Berre s'est lancée dans l'éco-couture après avoir suivi la fameuse formation Émergence du réseau Entreprendre au féminin Finistère. Au coud'cœur à Daoulas pratique l'upcycling de tissus récupérés.

Lauriane Le Berre était conseillère en économie sociale et familiale quand elle a décidé de prendre un congé parental. A l’issue de celui-ci, elle a souhaité changer de voie et s’est orientée vers la couture, qu’elle pratiquait en amatrice. C’est en janvier 2023 qu’elle a créé sa micro-entreprise Au coud’cœur à Daoulas.

Particulièrement attentive à la réduction des déchets, Lauriane Le Berre s’efforce de récupérer les tissus qu’elle utilise. Elle peut en faire toutes sortes d’accessoires (sacs, linge de maison ou de décoration), elle répare, retouche et personnalise les vêtements, et elle réalise aussi des accessoires bébé sur commande et sur mesure.

Elle n’entend pas s’arrêter là ! Prochaine étape : la création de vêtements upcyclés.

La formation Émergence du réseau Entreprendre au féminin Finistère l'a aidée à affiner son projet, à définir sa clientèle cible, elle fait aussi travailler les stagiaires sur leur apport à l’argent et la confiance en elles. On apprend aussi les bases de la gestion, de l’administration et de la comptabilité. Vous pourrez croiser Lauriane aux déjeuners de l’association à Landerneau.

Retrouvez Au coud' cœur sur rendez-vous ou le vendredi de 15h à 18h au magasin de producteurs de Goasven à Logonna-Daoulas.

