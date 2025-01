Membre du réseau Entreprendre au féminin Finistère, Anne-Sophie Lec'hvien a créé Kiwi et compagnie pour vendre ses bijoux personnalisés, à base de papier et même de cartes routières !

Retrouvez un portrait d'entrepreneure avec Entreprendre au féminin Finistère une fois par mois dans Lem

Après des études artistiques et 12 années dans la coiffure, Anne-Sophie Lec'hvien a commencé à faire des bijoux pour elle-même et ses amies. En janvier 2018, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat en créant Kiwi et compagnie. Ses bijoux ont la particularité d'être réalisés à base de papier scellé dans une capsule de verret. D'abord le papier japonais, destiné aux origamis, mais aussi les cartes routières. Anne-Sophie chine beaucoup dans les recycleries, il lui est arrivé de travailler des pages de bande-dessinée, des partitions musicales, des cartes marines. Elle en fait des porte-clés, des pendentifs, des boucles-d'oreille, bracelets ou parures. Chaque création est donc unique. On peut les acheter via le site internet de Kiwi et compagnie ou dans l'un des huit points de vente qui propose ses produits.

Adhérente d'Entreprendre au féminin depuis un an, Anne-Sophie apprécie les rencontres-déjeuners à Landerneau ou les ateliers et formation proposés par le réseau à qui elle est prête à donner de son temps. "Ça me rebooste" confie-t-elle.