Karen Guillerm Nguyen a fondé Breizh e-nov avec son mari pour proposer des logiciels de gestion ou d'organisation aux entreprises. Au sein d'Entreprendre au féminin comme d'autres réseaux, elle milite aussi pour que les femmes osent se lancer dans les métiers du numérique.

Karen insiste bien sur le fait qu'elle n'a pas une formation scientifique. Pourtant, elle est à la tête - avec son conjoint - d'une entreprise de la "tech" : Breizh e-nov propose aux entreprises ou associations des solutions numériques (logiciels, applications mobiles) pour faciliter leur gestion, leur prospection commerciale, leur administration, leur organisation. Elle a recours au No-code et à l'intelligence artificielle générative qui lui permettent de travailler sans passer par la programmation informatique.

Développer la confiance des femmes pour qu'elles investissent les filières numériques

Bonne connaisseuse des outils numériques multiples qui peuvent aider les PME et petites structures, Karen peut donc accompagner, former les entrepreneurs et... les entrepreneures. C'est en effet un cheval de bataille pour elle : inciter les femmes à se lancer pleinement dans la tech. Très présente dans les réseaux, elle fait passer son message via des conférences et ateliers dont ceux qu'elle proposera au sein d'Entreprendre au féminin Bretagne.