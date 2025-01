Jenny Jouaillec, secrétaire indépendante et membre d'Entreprendre au féminin Finistère

En tant que secrétaire indépendante, Jenny Jouaillec travaille souvent seule ; elle en apprécie d'autant plus les réseaux comme Entreprendre au féminin Finistère.

Retrouvez un portrait d'entrepreneure avec Entreprendre au féminin Finistère une fois par mois dans Lem

Elle est installée à Châteaulin et s'est lancée en 2016. Jenny Jouaillec souhaitait être indépendance pour la liberté de son emploi du temps mais aussi pour la variété des missions et des clients : des infirmiers aux avocats en passant par les artisans. Ses tâches vont de la récupération du courrier à la réponse aux appels d'offre sans oublier le regroupement des factures, la réponse aux mails, les relances en cas d'impayés. Jenny travaille ponctuellement pour certains ou très régulièrement pour d'autres. Elle compte 25 à 30 clients par mois, à Châteaulin, Quimper, Brest ou Crozon.

La jeune femme fait partie de plusieurs réseaux et notamment Entreprendre au féminin Finistère dont elle apprécie surtout les rencontres informelles comme les les Afterwork (anciennement Cafés Off), qui sont des temps d’échanges et de rencontres informelles et conviviales, généralement de 18h30 à 20h30, ouverts aux non adhérentes.