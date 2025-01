Anne-Laure Fraga formatrice en méditation et membre d'Entreprendre au féminin Finistère

Quand elle a découvert la méditation de pleine conscience, Anne-Laure Fraga a tellement apprécié qu'elle a souhaité en faire son métier. Quand elle s'est lancée dans l'entreprenariat, elle a trouvé appui chez Entreprendre au féminin Finistère.

Retrouvez un portrait d'entrepreneure avec Entreprendre au féminin Finistère une fois par mois dans Lem

Le site internet d'Anne-Laure Fraga, basée à Quimper

Après 20 ans comme fonctionnaire territoriale, Anne-Laure Fraga a découvert la méditation de pleine conscience au cours d'un stage "MBSR" (Mindfulness-based stress reduction ou en français « Réduction du stress basée sur la pleine conscience »). Une pratique qui l'a tellement séduite qu'elle a souhaité en faire son métier.

Être davantage dans l'instant plutôt que dans la rumination du passé ou la projection anxieuse ; s'entraîner à porter son attention sur la respiration, sur le corps, regarder les pensées et émotions qui nous traversent tout en les laissant à distance. Éviter de s'identifier à ces pensées, surtout les plus négatives, les pensées "limitantes". Voici tout ce que peut apporter la méditation de pleine conscience qui est de plus en plus étudiée par les scientifiques.

C'est aussi une philosophie de vie, et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une ouverture sur le monde ; on n'est pas dans sa bulle et autocentré, on ne se vide pas la tête non plus. On apprend à être là, disponible au monde et sans "pollutions mentales". C'est un entrainement de l'esprit, une régulation des émotions qui peut servir en milieu hospitalier, aussi bien auprès des personnels soignants que des patients ; des responsables d'entreprises s'y intéressent aussi pour améliorer le contexte de travail de leur personnel.

Depuis qu'elle a commencé, Anne-Laure Fraga est étonnée du déploiement de son activité. Elle apprécie aussi le réseau Entreprendre au féminin Bretagne ; le lien, la sororité sont apaisants pour elle, ainsi que les regards croisés et partages d'expérience.