Les enclos paroissiaux Breton au Patrimoine mondial de l'Unesco?

L’ancien premier ministre Edouard Philippe a visité l’enclos de Saint-Thégonnec fin juillet dans le cadre de la candidature de plusieurs enclos du Finistère au classement patrimoine mondial de l’Unesco. Cette démarche prend plusieurs années mais elle permettra de préserver et valoriser ces monuments religieux emblématiques.

www.pointe-du-raz.com



Un ensemble d’enclos paroissiaux dont celui de Saint-Thégonnec est en candidat au classement comme patrimoine mondial de l’Unesco.





En Bretagne il y a très peu de monuments classés à l’Unesco, seule une petite partie de la baie du Mont Saint-Michel et les fortifications Vauban de Belle-île et Camaret-sur-Mer sont classées au patrimoine mondial.





Le classement des enclos paroissiaux à l’Unesco n’est pas seulement une entreprise qui doit permettre de mieux connaître, transmettre et valoriser ce patrimoine inestimable et de valeurs universelles. C’est aussi une manière de rappeler à la France et au monde la valeur patrimoniale, architecturale et historique de ces édifices spécifiques à la Bretagne.





Il est possible de déposer une seule candidature à la fois et elle dure 7 ans, le Conseil départemental à créé une mission pour classer les enclos au patrimoine mondial, elle aura également pour but de restaurer les 15 ou 30 églises qui seront soumises à la candidature de l’Unesco.





Les enclos ont été choisis pour cette candidature car, dans le patrimoine finistérien, il ont l’histoire la plus singulière : c’était les églises du peuple. Au 16éme siècle les habitants on fait construire ces monument suite à l’enrichissement de la Bretagne grâce à la culture et à la transformation du lin. Ces investissements étaient considérables pour l’époque, l’équivalent aujourd’hui de 15 à 20 % du PIB.