Avec l'artzine En tous genres, la photographe Nathalie Le Roux prolonge une exposition de 2024 et explore la question du genre en photos, textes et sons, des témoignages de jeunes de Brest. Une précommande du magazine est lancée jusqu'au 4 octobre 2025.

Précommander le magazine sur le site internet de Nathalie Le Roux

En réalisant pour le festival Pluie d'images 2021 "Il… Elle… Iel – La liberté d'être soi", une exposition sur la question du genre, la photographe Nathalie Le Roux a eu envie de prolonger la réflexion et de pérenniser les échanges qu'elle avait eus avec 13 jeunes de Brest (de 15 à 25 ans) à ce sujet.

Elle a donc créé ce magazine d'art (artzine) avec ses photographies, des textes et des Qr codes qui mènent vers les témoignages audio qu'elle a recueillis, mis en forme et complétés d'ambiances sonores par le musicien Sylvain Perros.

On peut précommander le magazine qui paraitra le 4 octobre 2025.