Un duo de frangins remplis d'énergie au Bistrot pour réchauffer cette troisième semaine de janvier 2025 : En tête à texte nous fait découvrir son album six titres en direct.

Le site internet d'En tête à texte

Ce vendredi 17 janvier 2025, le Bistrot accueillait en direct les Frères Gilles et Kergarnn Le Cornec pour la présentation de leur album six titres En tête à texte. Quelle belle surprise ! Une guitare et un piano et du texte, de la poésie... et quelle énergie... Edmond Rostand, Raymond Devos et La Fontaine, devaient, où qu'ils se trouvent (?), écouter surpris ce "furieux" hommage. Ces deux "oiseaux de passage " reviendront, c'est sûr au Bistrot. Et en bons boulangers de la chanson, ils nous feront déguster du Richepin ! Qu'on se le dise."