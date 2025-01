Emmaüs Brest : une grande vente d’hiver sous le signe de la solidarité

Les 7 et 8 décembre prochains, Emmaüs Brest, Morlaix, et Plougastel-Daoulas organise sa grande vente d’hiver au 190 route de Gouesnou à Brest. Véritable événement solidaire, cette vente exceptionnelle met à l’honneur le réemploi et la générosité en proposant une large variété d’objets : vêtements, mobilier, électroménager, livres, jouets, et plus encore.

Les recettes de cet événement permettront de financer l’accueil des compagnons et compagnes, ainsi que de soutenir de nombreuses actions locales et internationales en faveur des plus démunis. Dans une période où l’engagement solidaire est crucial, cette initiative reflète l’esprit d’entraide qui anime le mouvement Emmaüs depuis près de 75 ans.

Pour en parler, Frank Laroche Osouf, co-responsable d’Emmaüs Brest, Morlaix et Plougastel-Daoulas, était en studio accompagné de Chantal et Mohammed, membres actifs de la communauté. Ensemble, ils ont répondu aux questions sur l’organisation de cet événement et sur la mission d’Emmaüs Brest. Alors que le contexte actuel met en lumière des défis pour le mouvement, ils ont rappelé l’importance de participer à cette vente. Plus qu’un simple moment de shopping solidaire, c’est une occasion de contribuer à une alternative de vie fondée sur l’inclusion, le partage, et le respect de l’environnement.