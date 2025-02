Un hommage sans larmes au Bistrot des copains ce 31 janvier 2025, tout juste deux ans après que la voix de Loïc Loussouarn a quitté notre radio et cette terre. On se replonge dans l'œuvre de notre pêcheur poète préféré avec Cathy sa compagne.

Ce vendredi 31 janvier 2025, au Bistrot, nous étions cinq : Cathy, Armelle et Alain, Sebaa et moi. En fait, nous étions six car Loïc était avec nous, par son humour, par sa poésie, sa présence, sa casquette rouge.

Deux ans déjà !

Arlequin le jeune et Arlequin l'ancien sont orphelins, Loïc, pince-sans-rire, aurait dit : "ils ont perdu leur Pantalon" (personnage de la Comedia dell'arte qu'il s'attribuait dans l'émission Les deux Arlequin et Pantalon).

Amies et Amis, cet enregistrement est à vous !