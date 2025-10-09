Rives et récits est une collection d'émissions réalisée par les radios de la Corlab, la Coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Un reportage sur le terrain et un entretien avec une ou un spécialiste vous dressent le portrait d'une des rivières bretonnes et des liens socioculturels que nous tissons autour.

Écouter les podcasts Rives et récits sur le site de la Corlab

Un programme réalisé en partenariat avec Eau et Rivières de Bretagne avec le soutien de la Région Bretagne et de l’Office français de la biodiversité

Un voyage inédit au fil de six rivières bretonnes, à travers le regard et la voix de celles et ceux qui les vivent.

Les radios ont suivi les atlas socioculturels lancés par Eau et rivières de Bretagne autour de six rivières. Plus que des inventaires, ces démarches participatives ont réuni la population riveraine des cours d'eau, les élues et élus, les associations, les scientifiques, les artistes pour explorer nos liens sensibles, culturels et quotidiens avec les rivières. Ces atlas permettent de mieux comprendre ce que l’eau représente dans nos vies et d’ouvrir de nouveaux chemins pour en prendre soin collectivement.

Chaque épisode de la collection est porté par une radio adhérente, au plus près des acteurs engagés :

Chaque atlas révèle une histoire singulière : mémoire du chanvre et des moulins du Lapic, reconquête citoyenne de la qualité de l’eau sur le Léguer, récits maritimes de la Rade de Lorient, traditions ostréicoles du Bélon, contes et légendes des Marais de Vilaine, attachements pluriels à la Rance… Autant de regards qui, mis bout à bout, dessinent une fresque sensible des relations entre les Bretons et leurs rivières.

Le regard artistique de Guillaume Godier, photographe-vidéaste, qui a documenté les paysages et les rencontres complète l'approche sonore dans une exposition immersive, destinée à circuler en Bretagne et à faire découvrir au grand public la beauté et la fragilité de ces territoires d’eau.