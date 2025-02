La recherche autrement est une série de huit reportages réalisés par les radios de la Corlab, la Coordination des radios associatives de Bretagne. Elle est consacrée aux projets de recherche participative alliant science et société, portés par la Région Bretagne.

Ecouter les podcasts de La recherche autrement sur le site internet de la Corlab

Un programme soutenu par la Région Bretagne

Cette collection s’est intéressée à huit projets lauréats de l'appel à projets "Recherches et Sociétés 2021 " lancé par la région Bretagne pour renforcer le dialogue entre les mondes la recherche et de la société civile.

Durant deux années, organismes de recherche universitaire et associations ont collaboré, dans toute la Bretagne, sur des sujets en lien avec la sociologie, l’agronomie, la psychologie ou encore l’écologie. L'originalité de la démarche était bien la co-construction de la recherche, de A à Z, une véritable approche collaborative et inclusive appelée aussi "recherche-action".

Faire connaître la recherche participative et ses enjeux

Au premier semestre 2024, huit des radios de la Corlab : Canal B, Plum’FM, Radio Balises, Radio Bro Gwened, Radio Kreiz Breizh, Radio U, Timbre FM et Transistoc’h (Radio Évasion), sont parties à la rencontre des protagonistes de ces recherches participatives. Une plongée dans les coulisses de ces études pour mieux comprendre les sujets abordés et les rapports entre science et société.

En bonus, un neuvième épisode de la série vous fait revivre le Forum régional « Recherches avec, par, et pour la société » organisé le 18 octobre 2024 à Rennes par la Région Bretagne. Il réunissait des acteurs intéressés ou impliqués dans des recherches participatives.

L'éducation aux médias par les radios associatives bretonnes scrutée dans le projet Rec EMI

La Corlab a elle-même été sélectionnée, avec le CREAD (Centre de Recherches sur l’Éducation, les Apprentissages et la Didactique) et ASKORIA pour mener l'un des projets de recherche, baptisé Rec EMI. Pendant deux ans, les animatrices et animateurs d'ateliers radio de 10 des stations de la Corlab ont participé activement : analyses de pratiques, entretiens individuels, recensement typologique des ateliers, ethnographies. Les pratiques éducatives de nos associations ont été scrutées à la loupe et cette histoire est aussi racontée dans un documentaire en trois volets.