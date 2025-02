Notes de comptoir est une série de vingt reportages réalisés par les radios de la Corlab, la Coordination des radios associatives de Bretagne. Elle est consacrée aux cafés et autres espaces qui proposent des concerts et font vivre la musique dans notre région.

Un programme soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles, le Centre national de la musique et la Région Bretagne

Ce sont vingt podcasts qui sont dédiés aux cafés-concerts de Bretagne dans « Notes de comptoir ». Un reportage vous immerge dans ces cafés culture, micro lieux, guinguettes et autres espaces hybrides par des interviews avec les artistes, les responsables des lieux et structures, sans oublier le public. Chaque épisode explore l’histoire de ces établissements et leur rôle social et culturel dans la scène musicale locale, vous plonge aussi dans l’ambiance et l'identité sonores de ces lieux intimes et des événements organisés. Une interview réalisée par radio BOA en studio vient compléter ces reportages pour apporter un regard sur les enjeux et l’activité singulière de ces structures qui font vivre des secteurs parfois dépourvus d’infrastructures culturelles.

La photographe Sarah Chajari – L’Atelier du Canal a suivi l’enregistrement de chacun des épisodes pour donner à voir l’ambiance et l’originalité des lieux ainsi que les personnes qui les incarnent. Une exposition itinérante dans les structures participantes est également en préparation.