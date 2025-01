Le mystère du triangle des Bermudes

Des disparitions d’avions inexpliquées, des navires et des équipages entiers évaporés sans laisser la moindre trace. Depuis toutes des décennies et malgré de nombreuses enquêtes le triangle des Bermudes garde ses mystères intacts…ou presque.

Mais que se passe-t-il donc vraiment là-bas ? Cette zone est-elle réellement maudite ?

Culture et Vous vous plonge dans les abysses du triangle du diable à la rencontre des vaisseaux fantômes et tente de percer l’énigme du plus célèbre bout d’océan.