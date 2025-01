Culture et vous se tourne vers le festival de Cannes : histoire et scandales au fil des époques, une marche (du célèbre escalier) après l'autre.

Petite devinette, quel est le point commun entre Hitler, Sophie Marceau et le majeur de Quentin Tarantino ?

Le festival de Cannes bien sûr !

Culture et Vous vous propose d’aller au-delà du tapis rouge et des paillettes pour découvrir l’histoire d’un festival résistant aux nazis et imposant la culture comme fer de lance de la liberté.

Bien entendu on vous réserve aussi quelques anecdotes bien croustillantes qui font le charme de ce festival, alors moteur…action, c’est partie pour une nouvelle émission !