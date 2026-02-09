Anita Plouzané, prof de menuiserie à Pleyben

Au lycée des métiers du bâtiment de Pleyben, les élèves ont rencontré Anita Plouzané, professeure de menuiserie, dans le cadre de “L’Odyssée des ondes”.

L’échange revient sur son parcours : pourquoi la menuiserie, à quel moment elle s’est lancée, quels diplômes l’ont menée vers ce métier, et ce qu’elle a pu faire avant d’enseigner. L’entretien évoque aussi une comparaison entre le travail aujourd’hui et celui d’il y a vingt ans, en montrant un secteur qui évolue dans ses exigences, ses outils et ses conditions, tout en gardant le même socle : la précision, le goût du geste juste et la satisfaction de fabriquer. La discussion aborde la place des femmes dans l’artisanat, le plaisir de transmettre en atelier, et l’impact des nouvelles technologies : les outils changent, mais la main, l’œil et la compréhension du bois restent irremplaçables.