À Pont-l'Abbé, Émilie Pouret a créé un métier original et profond : elle accompagne les particuliers et commerçants qui veulent ranger leur maison ou leur boutique. Une activité dont les dimensions psychologiques sont cruciales.

Elle se présente comme Facilitatrice en organisation, mais c'est parce qu'il fallait bien trouver des mots pour qualifier l'activité qu'Émilie Pouret va lancer au printemps prochain. Pour l'instant, elle peaufine sa communication et son offre de services en s'appuyant sur sa propre expérience de vie et les tests qu'elle a pu mener ici et là.

Une histoire personnelle jalonnée de remises en causes et de nouveaux départs

Pour avoir grandi dans un milieu familial peu sécurisant, Émilie a très tôt organisé son univers personnel (sa chambre) pour se rassurer. Elle réagençait régulièrement la pièce, rangeait, triait, simplifiait. Elle y trouvait un ancrage et matière à faire le point sur elle-même. Confrontée très jeune à des deuils brutaux, elle a aussi dû faire face à la séparation avec des proches et appris à se "défaire" des êtres comme des objets.

Au travers de son bénévolat dans des recycleries comme dans ses postes d'employée de commerces, elle a constaté les bienfaits du rangement et de la réorganisation. L'idée n'est pas de "mettre de l'ordre à tout prix". Émilie, qui se ressource souvent dans la nature, sait qu'un désordre apparent peut être rempli d'harmonie. Il n'y a pas de conception toute faite de ce qui est rangé, tout dépend de la personne et du lieu.

Ce qui nous attache et nous paralyse

Le service que souhaite proposer Émilie Pouret commence donc par une écoute et une immersion de deux heures dans le lieu de vie (maison, appartement) ou de travail (commerce, atelier d'artisan, gite) de la personne qu'elle accompagne. Le reste suivra, sur mesure. La facilitatrice est là pour donner l'impulsion, pour débloquer la situation, fréquemment douloureuse, de "débordement" et de paralysie. Ce blocage peut être lié à un deuil (on vide la maison d'un parent), à une séparation, un changement de région pour des raisons professionnelles, une maladie ou une incapacité physique... on accumule les problèmes, on se laisse envahir par les objets et le rythme d'une société trépidante, qui surconsomme. On réalise alors qu'on habite un lieu dans lequel on ne peut plus se poser, se déposer, se reposer.

Dans un commerce, la sur-sollicitation de la clientèle est parfois contre-productive : trop de choix perturbe, voire empêche le choix. Émilie a pu constater que les boutiques qu'elle avait réorganisées et simplifiées voyaient leur chiffre d'affaires augmenter, tout en permettant au personnel un travail plus efficace et plus confortable.

La démarche de tri et de rangement est une remise en mouvement. C'est aussi un apprentissage du détachement. Non pas pour devenir indifférent aux êtres et aux choses, mais pour comprendre qu'une relation doit d'abord être libre et laisser libre, c'est valable pour les personnes comme pour les objets qui, eux aussi, auront une "autre vie" quand on s'en sera séparé.