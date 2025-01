L'effeuillage : la thérapie pour l'acceptation de soi par l'école de Burlesque Brest Folies

Burlesque Brest Folies est une association culturelle unique, elle redessine les contours de l’inclusion et de l’inclusivité, du bien-être au sens le plus noble, de l’acceptation de soi, du respect, mais aussi du spectacle et de la libre création. Mais son principal atout est d'offrir parfois une nouvelle vie non seulement aux membres de l’association mais aussi pour celles qui l’ont créé…

Rencontre avec Lola Rose professeure de danse, Morgane et Alice deux élèves qui sortaient tout juste de leur cours…la meilleure occasion pour discuter de ce que leur apporte l’effeuillage…

L'effeuillage : un art taillé pour déshabiller les normes

L'art de l’effeuillage, dans le spectacle burlesque est une forme d’expression artistique est bien plus qu'un simple divertissement, il est aussi un puissant vecteur d’émancipation. Les bénéfices de l’effeuillage sont multiples.

C'est d'abord une émancipation dans l'expression scénique, une performance artistique qui mêle danse, théâtre et humour. Il permet aux artistes de déliver des messages librement, en utilisant aussi bien leur corps comme un outil de narration et de créativité.

De l'art comme thérapie

Ces spectacles acceuillent et valorisent toutes formes de corps sans discrimination comme la danse classique qui n'hésite pas à "mettre en retraite", comme le dit si bien Lola Rose, un corps vieux de 30 ans...Seulement ! ils permettent en plus de se réapproprier un corps souvent " soumis aux modèles de beauté et à la minceur imposés par la société, les médias" souligne Lola rose

Il permet surtout aux élèves de retrouver un peu d'amour pour leur corps, d'accepter et de se présenter aux autres avec assurance et fierté..." et de faire ce que je veux " ajoute Morganne, élève de l'école. Cependant Alice, temporise et explique que le chemin peut être long, que rien n'est jamais acquit, parfois on recule d'un pas ou deux...

Un Gala proposé le 15 juin 2024, propose aux élèves de se montrer pour la première fois sur un scène. Chaque élèves, décide de ses limites, du ton, du costume...C'est un spectacle complet, qui détruit complétement des archétypes de la beauté, se payant aussi le luxe de délivrer des messages poignants, des tranches de vies, des revendications...