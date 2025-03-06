La maison d'édition de Châteaulin Locus Solus revient cette saison 2025-2026 chaque premier mercredi du mois dans Lem pour nous faire part de ses dernières actualités et parutions. En septembre 2025, deux romans d'aventure jeunesse (Christine le Derout), Anatole Le Bras illustré, des photos inédites de Nantes au XIXe et un roman (bio)graphique sur la vie d'une résistante espionne.

Le site internet de Locus solus

L’incroyable secret d’Alice et César - Collection Flash magique – tome 1 - Christine Le Derout (textes) et Lyna Couturier (illustrations)

La fontaine miraculeuse - Collection Flash magique – tome 2 - Christine Le Derout (textes) et Lyna Couturier (illustrations)

Le Gardien du feu - Anatole Le Braz, texte illustré par Christelle Le Guen

Espionne dans la Grande Guerre - Louise de Bettignies (1880-1918) — Scénario de Liza Kerivel - Dessin et couleur Luc Monnerais

Nantes disparue 1855 - 1880 - Jean-Claude Potet, Alain Croix, Véronique Guitton

Retrouvez Locus Solus au salon Brest en bulle les 20 et 21 septembre 2025 aux Ateliers des Capucins à Brest